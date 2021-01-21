شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مايكروسوفت (MSFT) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.65% بما يعادل 7.90 نقطة ليستقر على سعر 224.34 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 216.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 232.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد