شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة لدى المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تعهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" بضخ المزيد من التحفيز فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي فى عام 2021.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2138$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2103 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2101$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات ضعيفة عن مستويات التضخم فى أوروبا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل ضعف طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق.

وتعاذ تلك المعنويات إلى تصاعد التفاؤل بأن حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة فى ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سوف تساعد كثيرا فى تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأول فى عام 2021 ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا والانتشار الواسع للموجة الثانية من العدوى فى معظم البلدان الأوروبية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وخلال اجتماعه السابق يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسع البنك البرنامج الطارئ لشراء السندات والمعروف اختصارا بـ"PEPP" بمقدار 500 مليار يورو إلى إجمالي 1.850 تريليون يورو شهريا.

وقالت "كريستين لاجارد" إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2020 ،وأن المخاطر لا تزال تحيط باقتصاد المنطقة الموحدة ولا سيما أن التضخم لا يزال فى المنطقة السلبية.