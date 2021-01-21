شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجه الثانية لجائحة كورونا وتوفر وفاعلية اللقاحات مقابل التوقعات بالمزيد من التحفيز.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.38% لتتداول حالياً عند 1,109.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,113.75$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 90.30 مقارنة بالافتتاحية عند 90.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 35 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 965 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 129 ألف طلب إلى 5.4 مليون طلب مقابل 5,271 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.60 مليون تصريح مقابل نحو 1.64 مليون تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل نحو 1.55 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 11.2 مقابل 11.1 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس حفل التنصيب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن والذي أعلن مؤخراً عن "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تقدر بنحو 1.9$ تريليون لدعم اقتصاد بلاده في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم عن مقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل الذي يدعو فيه الأخير المنظمة لعقد اتفاق دولي بين الدول الأعضاء من أجل التنسيق والتعاون في ملف مكافحة تفشي فيروس كورونا، وأكد أدهانوم على أهمية ابرام تلك الاتفاقية التي قد تكون الحل الأمثل لخلق نوع من التعاون والتنسيق الدولي في ذلك الملف.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد عقدت مؤخراً اجتماع للأعضاء لمناقشة استراتيجيات جديدة لمواجهة نوع سلاسة فيروس كورونا الجديدة الأكثر عدوى والأكثر انتشاراً من السلالة الأولى من الفيروس التاجي والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في بريطانيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 94.96 مليون ولقي 2,050,857 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، تابعنا الثلاثاء الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.