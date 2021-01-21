شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ‭‬ أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل ضغط آمال تحفيزات أمريكية على الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة، وإن كانت بعض عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وربح الذهب 1.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1871.70 دولار للأوقية.

وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس ويترقب المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية اليوم الخميس.

كما تركز السوق على خطة بايدن للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إذ يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب.

ويُعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام عند أقل من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.87 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1108.28 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2381.15 دولار للأوقية.