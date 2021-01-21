الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 21-1-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 21-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس الموافق 20-1-2021، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك عودة ثبت سعره أيضا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وعالميا ارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 77.74 سنت أمريكي، مضيفا إلى صعود 0.7 % حققه في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس أن أستراليا سجلت زيادة أخرى قوية في التوظيف في ديسمبر.

وخسر الدولار 0.2 % إلى 103.59 ين وهو عملة ملاذ آمن أخرى اليوم، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين عند 103.33.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

 

0989632e43.jpg
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

8079e19712.jpg
سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع مقابل.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

 

4e924a9b81.jpg
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

 

02921766af.jpg
سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا