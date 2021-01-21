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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 21-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس الموافق 20-1-2021، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك عودة ثبت سعره أيضا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وعالميا ارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 77.74 سنت أمريكي، مضيفا إلى صعود 0.7 % حققه في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس أن أستراليا سجلت زيادة أخرى قوية في التوظيف في ديسمبر.
وخسر الدولار 0.2 % إلى 103.59 ين وهو عملة ملاذ آمن أخرى اليوم، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين عند 103.33.وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.66 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع مقابل.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.