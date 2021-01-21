تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 21-1-2021

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس الموافق 20-1-2021، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك عودة ثبت سعره أيضا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وعالميا ارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 77.74 سنت أمريكي، مضيفا إلى صعود 0.7 % حققه في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس أن أستراليا سجلت زيادة أخرى قوية في التوظيف في ديسمبر.

وخسر الدولار 0.2 % إلى 103.59 ين وهو عملة ملاذ آمن أخرى اليوم، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين عند 103.33.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى