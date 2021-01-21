شكرا لقرائتكم خبر عن سهما بنك البحرين والكويت و"بتلكو" يصعدا ببورصة البحرين بافتتاحية الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% رابحاً 4.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 337.4 ألف دينار بحرينى.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.35% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.39% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، وهبط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%.

في سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين نائل الكجك كرئيس مشرك إدارة الاستثمار، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.