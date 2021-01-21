شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل مدفوعاً بارتفاع معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 23.04 نقطة ليصل إلى مستوى 8901.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.34% خاسراً 352.05 نقطة ليصل إلى مستوى 25927.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 56.4 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال.

صعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.89%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.04%.

وقفز 102 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 5.90%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 5.34%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 2.94%، فيما تراجع 71 سهماً على رأسها سهم "الاتحاد" بنسبة 1.93%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.63%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 77.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لاختيار 7 أعضاء يكون من بينهم على الأقل 3 أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك للدورة القادمة اعتباراً من 11-04-2021م ولمدة ثلاث سنوات، ويكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، كما سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيُعلن عن موعده لاحقاً.