شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 21-1-2021 استقرارا حسبما، أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد سجلت 13500 – 1350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأشاد الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم بالخطوات الجادية التي اتخذتها الحكومة بالإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التوجيهات التى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء منها فى أسرع، مؤكدا أن الاشتراطات تهدف الى السيطرة على العشوائية فى البناء والتى أدت إلى كثرة العشوائيات فى المحافظات.

وأكد الزيني أن المخزون الاستراتيجي من الحديد يلبى احتياجات السوق المحلى خلال المرحلة الحالية مما يساهم في ضبط السعر للمستهلك في ظل زيادة الإنتاج وأيضا تراجع الطلب نسبيا داخل المحافظات لحين تحديد أليات دتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة التي اقرتها الحكومة.

وأضاف أن سوق مواد البناء لم يتأثر كثيرا في الأسعار بعد عودة حركة البناء لطبيعتها وذلك إلا في حالة ارتفاع التكاليف على المصانع، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات لن يكون قبل مارس المقبل، وذلك حتى تستعد المحافظات لتطبيق تلك الاشتراطات والمعاينات الهندسية المطلوبة، ولذلك سيكون هناك استقرارا في الطلب في السوق حتى نهاية شهر رمضان المقبل.