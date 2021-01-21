شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء "السوق الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 0.88 نقطة ليصل إلى مستوى 5681.09 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 6195.54 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 13.36 نقطة ليصل إلى مستوى 4668.69 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 11.87 نقطة ليصل إلى مستوى 4834.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 159.6 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6140 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.37%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين نائل الكجك كرئيس مشرك إدارة الاستثمار، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، تجديد وزيادة خط ائتمانها من 725 مليون دولار (حوالي 219 مليون دينار كويتي) إلى 800 مليون دولار (حوالي 240 مليون دينار كويتي) مع البنوك القائمة وبإضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة، ومدة هذه التسهيلات 3 سنوات لقسم منها و5 سنوات للقسم الآخر، وبالإضافة إلى ذلك تعمل أجيليتي على تجديد تسهيلات ائتمانية أخرى لزيادة خط الائتمان بحدود 1.2 مليار دولار-1.4 مليار دولار (حوالي 360 مليون دينار كويتي-423 مليون دينار كويتي)، وأن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل عمليات الشركة.