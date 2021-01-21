شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة بورصة دبي بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بفعل جنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% خاسراً 34.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2758.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 199.2 مليون سهم محققة ما قيمته 226.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2771 صفقة لعدد 30 سهماً.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.56%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 0.65%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة بقيمة 43.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.91%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين نائل الكجك كرئيس مشرك إدارة الاستثمار، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، تجديد وزيادة خط ائتمانها من 725 مليون دولار (حوالي 219 مليون دينار كويتي) إلى 800 مليون دولار (حوالي 240 مليون دينار كويتي) مع البنوك القائمة وبإضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة، ومدة هذه التسهيلات 3 سنوات لقسم منها و5 سنوات للقسم الآخر، وبالإضافة إلى ذلك تعمل أجيليتي على تجديد تسهيلات ائتمانية أخرى لزيادة خط الائتمان بحدود 1.2 مليار دولار-1.4 مليار دولار (حوالي 360 مليون دينار كويتي-423 مليون دينار كويتي)، وأن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل عمليات الشركة.

وفي سياق منفصل أعلن بنكا الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، لمناقشة البيانات المالية الموحدة للبنكين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والقرارات ذات الصلة، وتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنكين.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، توقعها أن يحقق الائتلاف الاستثماري لشراء ديون مجموعة "ستانفورد مارين" البالغة 1.13 مليار درهم إماراتي، أثراً إيجابياً على نتائج أعمالها للربع الرابع من عام 2020 من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء بالإضافة إلى العائد على حصة الشركة من الاستثمار في الصفقة، وقامت الشركة بإدارة وترتيب الصفقة وقيادة المباحثات مع دائني مجموعة "ستانفورد مارين" وذلك لإيجاد حل عملي يراعي الاحتياجات المختلفة لجميع الأطراف المعنية.