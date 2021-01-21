شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس 21-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 21-1-2021 ، فى البنوك العاملة فى مصر، ما بين الارتفاع والانخفاض، ومن أبرز الارتفاع كان "الجنيه الاسترلينى، الريال السعودى، الدينار الكويتى"، في حين شد سعر اليورو انخفاضا اليوم، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستهلت العملة الأمريكية العام بارتفاع أقوى، مدعومة من زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في رد فعل على خطة بايدن لتحفيز هائل. لكن الكثير من المحللين يتوقعون عودة الدولار للمسار النزولي الذي شهده خلال 2020 بخسارة نحو سبعة بالمئة في ظل توقعات بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة ستظل فائقة التيسير وآمال في تعاف عالمي بعد الجائحة.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.95 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.97 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.38 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.32 جنيه للشراء، 21.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليومارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.88 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.