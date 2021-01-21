شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية قارب على المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منصة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من المواطنين على التسجيل للحصول على الخدمات الحكومية اونلاين، حيث طرحت الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 5 حزم من الخدمات الرقمية تتضمن التموين والمرور والنفاذ القانون والتوثيق فضلا عن بوابة أخرى لخدمات الاستثمار.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بنجاح عبر المنصة الرقمية قارب على المليون مشترك.

وكشف وزير الاتصالات بأنه سيتم طرح خدمات رقمية جديدة على المنصة الشهر المقبل، وأنه سيتم طرح المنصة رسميا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن فى أغسطس الماضى، التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.