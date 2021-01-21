شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: إضافة الموافقات الإلكترونية لتطوير مشروع الرعاية الصحية للتجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن هذا العام تضمن إضافة خدمة جديدة لمشروع الرعاية الصحية بغرفة القاهرة، وهي خدمة الموافقات الإلكترونية " خطابات التحويل للجهات العلاجية عن طريق "الواتس آب"، وهي خدمة جديدة يوفرها برنامج الرعاية الصحية للتجار وأسرهم للحصول علي خطابات التحويل للجهات العلاجية في سهولة دون تحمل أعباء الانتقال إلى إدارة البرنامج بالغرفة وفقًا للقواعد الآتية " 1- مواعيد تقديم الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ2 ظهرًا ، 2- هذه الخدمة غير متاحة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وفي غير أوقات العمل المذكورة " .

وقال "العربي" إن هذا من منطلق حرص مجلس إدارة الغرفة على تقديم خدمات متميزة لمنتسبيها كنظام تكافلى بين التجار، وتم التعاقد مع 28 مستشفى في مختلف مناطق القاهرة، إلى جانب التعاقد مع جميع مستشفيات القوات المسلحة؛ حتى يحقق هذا البرنامج للتاجر المشترك أكبر استفادة، مشيرًا إلى اعتماد 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالى المخصص للمشروع 10 ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه .

ويشمل برنامج الرعاية الصحية بغرفة القاهرة 4 أنظمة وهي: النظام الماسي: الإشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 1000 جنيه والزوجة 750 جنيه والإبن 650 جنيه ، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 50000 جنيه ، أى إذا اشترك التاجر والزوجة والإبن مثلا ستكون الاستفادة من العلاج السنوي لهم بمبلغ اجمالى 150000 جنيه مقدمة من الغرفة.

النظام البلاتيني: الإشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 700 جنيه والزوجة 550 جنيه والإبن 500 جنيه ، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 35000 جنيه ، أى إذا اشترك التاجر والزوجة والإبن مثلا ستكون الاستفادة من العلاج السنوي لهم بمبلغ اجمالى 105000 جنيه مقدمة من الغرفة.

النظام الذهبي: الإشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 450 جنيه والزوجة 380 جنيه والإبن 340 جنيه ، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 25000 جنيه، أى إذا اشترك التاجر والزوجة والإبن مثلا ستكون الاستفادة من العلاج السنوي لهم بمبلغ اجمالى 75000 جنيه مقدمة من الغرفة.

النظام الفضي: الإشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 280 جنيه والزوجة 225 جنيه والإبن 200 جنيه ، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 10000 جنيه، أى إذا اشترك التاجر والزوجة والإبن مثلا ستكون الاستفادة من العلاج السنوي لهم بمبلغ اجمالى 30000 جنيه مقدمة من الغرفة .

وعن الأوراق المطلوبة فتتضمن "صورة إيصال سداد اشتراك الغرفة عن عام 2020/2021 - صورة السجل التجارى سارٍ أو مجدد - 2 صورة فوتوغرافية لكل مشترك - صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين - صورة المستندات الدالة علي درجة القرابة مثل " شهادة الميلاد للأبناء أو وثيقة الزواج)، سداد رسوم الاشتراك في البرنامج - ملأ استمارة البرنامج "، فضلًا أن هناك مميزات أخرى للمشتركين في هذا البرنامج، حيث تم الاتفاق مع أكبر المعامل الطبية ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي وبعض المستشفيات الخاصة على تقديم نسبة خصم عند الدفع النقدي، وذلك دون أى مساهمة مالية من الغرفة ،وهناك إدارة خاصة بالغرفة بمشروع الرعاية الصحية يمكن لمنتسبي الغرفة الرجوع إليها في كافة الاستفسارات في هذا المشروع " إدارة الرعاية الصحية" بالغرفة.