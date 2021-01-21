شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: IPhone 12 هدية للمواطن رقم مليون على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن إهداء المستخدم رقم مليون لمنصة مصر الرقمية هاتف ماركة IPhone 12-أحدث الهواتف بالسوق- مقدم من إحدى شركات التكنولوجيا، وسيتم اختيار الفائز آليا من خلال المنظومة، منوها إلى أن عدد المستخدمين للمنصة بلغ حوالي 950 ألف مستخدم، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى مليون مستخدم في غضون أسبوع على الأكثر، وذلك بحسب تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن فى أغسطس الماضى، التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.