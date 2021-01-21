شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بافتتاحية التعاملات.. وانخفاض أرباح قطر للوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 14.53 نقطة ليصل إلى مستوى 10784.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.4 مليون سهم بقيمة 332.6 مليون ريال عبر تنفيذ 5312 صفقة، وتراجع 17 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.55%، أعقبه قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، 0.04%، على التوالي.

وفي سياق متصل أفصحت شركة قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2020، حيث بلغ صافي الربح 707 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 1,216 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.71 ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 مقابل العائد على السهم 1.22ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح بواقع 0.46 ريال للسهم الواحد.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.