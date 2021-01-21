كل ما تريد معرفته عن مدينة دمياط للأثاث

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القاهرة - سامية سيد - أنشئت مدينة دمياط للأثاث بناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 999 لسنة 2015، وتبلغ مساحتها 331 فدانا بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، وهى واحدة من أهم المشروعات الكبرى، والتى ستكون نقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطى للوصول إلى العالمية، باعتبارها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وتعد مدينة دمياط للأثاث من المشروعات القومية الكبرى وأحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى الصناعات الاستراتيجية لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصرى خاصة الدمياطى ذى الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدى إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطى على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بتكلفة بلغت 3.6 مليار جنيه.

وتوجد العديد من الأهداف لإنشائها، منها توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الصناعية، وخفض تكاليف إنشاء المشروعات.

- تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من الموانئ التصديرية (دمياط / بورسعيد)، وأسواق الاستهلاك الرئيسية للوصول إلى مليار دولار سنويا كحصيلة للصادرات.

- تعظيم الميزة النسبية للصناعات المتخصصة بصفة عامة وصناعة الأثاث بصفة خاصة، من خلال تعميق التكنولوجيا بقطاع صناعة الأثاث.

- الارتفاع بالقيمة المضافة لصناعة الأثاث بمصر من خلال تنمية صناعات الأثاث القائمة على الاستغلال الاقتصادى لهذه الثروة.

- المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل الصناعية.

- تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية لمحافظة دمياط.

- توفير فرص عمل جديدة تساهم فى حل مشكلة البطالة بمحافظات الدلتا وشمال مصر.

- الارتفاع بمساهمة قطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع الأثاث بصفة خاصة فى تنمية شمال الدلتا.

- التوسع فى إنتاج الأثاث النمطى لزوم (الفنادق - القرى السياحية - القاعات – المدارس - إلخ(.

- تنويع الهيكل الاقتصادى للمحافظة بما يسهم فى النهوض بمستويات المعيشة والحد من انخفاض مستوى الدخل.

- تأكيد الطابع الصناعى المتخصص الواعد للمدينة.

- توفير مركز إقليمى للتسويق يخدم السوق المحلى للأثاث.

- خدمة أبناء المحافظة العاملين فى صناعة الأثاث، والأنشطة المترتبة عليها.

- المحافظة على البيئة والصحة العامة بتوجيه الكثير من أصحاب الورش داخل الكتل السكنية بمدينة دمياط إلى منطقة مخصصة لصناعة الأثاث .

- إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج.

- تكوين كيان اقتصادى جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين التى تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة.

- توفير المواد الخام بأسعار مناسبة وذلك نتيجة تجميع مراكز بيع مستلزمات الإنتاج بجوار موقع ورش التصنيع مما يوفر نفقات النقل.

وقد اعتمدت الدكتورة هالى السعيد، وزيرة التخطيط، خطة المشروعات التنموية بالمحافظة ليصل إلى 226 مشروعًا، بقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 29% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، هذه المشروعات تأتى فى إطار توجهات الحكومة بالتوسع فى المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب، ورفع جودة المنتجات المصرية لتمكينها من التنافس عالمى.