شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 700 جنيه. القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا اليوم الخميس، بعد إرتفاع كبير أمس بقيمة 10 جنيهات، مع تحرك ملحوظ في سعر أونصة الذهب عالميا بقيمة 30 دولار، لترتفع الأونص 1838 دولار صباحا إلي 1868 دولار.أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 700 جنيه. عيار 21 سجل 817 جنيها. عيار 24 سجل 934 جنيها. الجنيه الذهب 6563 جنيها. اونصة الذهب 1868 دولار.

الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة مع تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في حين أوقدت نتائج قوية من نتفلكس شرارة موجة صعود للشركات المستفيدة من لزوم المنازل.وصعدت أسهم نتفلكس، أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت في العالم، بعد أن قالت الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج مسلسلاتها التلفزيونية وأفلامها.

أسعار الذهب تتأثر بحركة الاسهم في البورصات العالمية، وكذلك حركة الدولار والعملات الرئيسية الأخري والتي تؤثر بصورة مباشرة على جاذبية الذهب.