شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تمد مهلة المستوردين والمنتجين 4 أشهر لتوفيق أوضاع أجهزة إطفاء الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصناعة والتجارة مد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية والتي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف رقم ( م.ق.م 747) والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري 339 لسنة 2020 لمدة أربعة أشهر اخري والتي تنتهي في 30 أبريل 2021 لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية المصرية الجديدة.

وجاء ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 650 لسنة 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم 21 يناير 2021 .

ونشرت الجريدة الرسمية أغسطس 2020 قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بإلغاء المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق رقم 734 وما طرأ عليها من تعديلات.