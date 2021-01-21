شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 41% من مطار الكويت الجديد حتى ديسمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن أحمد نوشاد المهندس المسئول في مشروع مطار الكويت مبنى الركاب الثاني عن إنجاز 41% حتى ديسمبر الماضي، وفقا للمصروفات التي تم صرفها لمقاول المشروع.

وأوضح انه تم الانتهاء من العديد من الاعمال داخل المشروع منها صب قشرة السقف في المبنى والتي يتجاوز عددها 37 ألف قطعة ومن المقرر الانتهاء من سقف المبنى في مارس المقبل، بحسب صحيفة السياسية.

وتم الانتهاء من تركيب كامل قطع الأساس للهيكل الخرساني والبدء في اعمال الواجهات الزجاجية وتركيب 70 % من البوابات الثابتة التي تعد حلقة الوصل بين مبنى الركاب 2 والطائرات التي تصل الى المطار.

وبين أن المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة وبدأ في اغسطس 2016 ويجري العمل به حتى تاريخ الانجاز التعاقدي في اغسطس 2022.

وأشار الى ان المشروع يتكون من ثلاث حزم: الأولى تتكون من مبنى الركاب 2 اضافة الى نفق الخدمات والمحطة المركزية لمعالجة المياه ومحطتين كهرباء.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه في ذات الشهر، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.