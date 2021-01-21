شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر عند 6.35 مليون برميل يوميا في نوفمبر2020.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية لأكبر مصدر للخام في العالم عن الشهر السابق 46 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت استهلاك الخام بالمصافي المحلية السعودية 2.6 %، إلى 2.34 مليون برميل يوميا في نوفمبر2020، في حين تراجع الحرق المباشر للخام 71 ألف برميل يوميا إلى 320 ألف برميل يوميا.

وأفادت البيانات أنه لم يطرأ تغير يذكر على إنتاج المملكة من الخام الذي بلغ 8.97 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2020.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق قد فاجأت العالم في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يومياً في فبراير ومارس.

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها- فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"- اتفقت مؤخرا على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.