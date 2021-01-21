شكرا لقرائتكم خبر عن تمارا السعودية تغلق جولة استثمارية بقيمة 22.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التقنية المالية الناشئة تمارا عن إغلاق جولة استثمارية في مرحلة (سبيد) بقيمة 22.5 مليون ريال ما يعادل 6 ملايين دولار بقيادة صندوق إيمبكت 46 للاستثمار الجريء.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للشركة، تعد الجولة أكبر جولة استثمارية في مرحلة (سبيد) في المملكة والثالثة على مستوى المنطقة.

وشهدت الجولة الاستثمارية مشاركة مجموعة من الصناديق المحلية والإقليمية مثل: نماء، هلا، خوارزمي، فيجن و ويلث ويل، إضافة إلى مكاتب استثمارية عائلية.

وتهدف الجولة إلى دعم أعمال تمارا ونموها في السعودية والإمارات.

واستطاعت الشركة خلال الفترة الماضية كسب ثقة علامات تجارية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي مثل موقع الأزياء نمشي ومجموعة وايتس وصيدليات كنوز وتطبيق فلاورد ومجموعة السيف غاليري إضافة لمنصات التجارة الإلكترونية المحلية: "سلة" و "زد".

وتأسست تمارا في بدايات عام 2020 على يد رائد الأعمال عبدالمجيد الصيخان الشريك المؤسس لنعناع ومؤسس تطبيق هبلي إضافة لشركائه تركي بن زرعة وعبدالمحسن البابطين اللذان يأتيان من خبرة متنوعة في عدة شركات عالمية.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير فنتك السعودية السنوي تسارع نمو صناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، حيث ازداد عدد شركات التقنية المالية التي بدأت أعمالها التشغيلية بواقع 3 أضعاف في العام 2020 ليصل إلى 60 شركة بعد أن كان عددها 20 شركة في عام 2019م.

وكشف التقرير الذي تصدره مبادرة فنتك السعودية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودية، وجود أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التقنية المالية في مرحلة الفكرة أو مرحلة ما قبل إطلاق المنتج.

فيما أشار التقرير الذي يرصد أهم التطورات التي حدثت خلال العام الماضي في مجال التقنية المالية في المملكة، وخصوصا الموجهة نحو دعم تنمية مجال التقنية المالية إلى ارتفاع عدد الصفقات التمويلية للفترة ما بين 2019-2020، حيث من المتوقع أن تصل قيم المعاملات في قطاع التقنية المالية في المملكة إلى أكثر من 123 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023 وفقا إلى منصة Statista.