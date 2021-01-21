شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يتلقى طلبات بخمسة أضعاف المعروض على صكوكه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة أن البنك الأهلي التجاري، حدد عائد صكوك دولارية من الفئة 1 عند 3.5% وهو ما سيكون أدنى عائد إطلاق لسندات دائمة من الخليج.

وتلقى البنك طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 5.3 مليار دولار على الصكوك الإسلامية الدائمة، التي كان سعرها الاسترشادي الأولي في حدود 4.125% حسبما أفادت وكالة رويترز.

قال مصدران ماليان إن الأهلي التجاري يستهدف جمع مليار دولار من الصكوك. وكان من المتوقع إغلاق الصفقة أمس الأربعاء.