شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يتلقى طلبات بخمسة أضعاف المعروض على صكوكه والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة أن البنك الأهلي التجاري، حدد عائد صكوك دولارية من الفئة 1 عند 3.5% وهو ما سيكون أدنى عائد إطلاق لسندات دائمة من الخليج.
وتلقى البنك طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 5.3 مليار دولار على الصكوك الإسلامية الدائمة، التي كان سعرها الاسترشادي الأولي في حدود 4.125% حسبما أفادت وكالة رويترز.
قال مصدران ماليان إن الأهلي التجاري يستهدف جمع مليار دولار من الصكوك. وكان من المتوقع إغلاق الصفقة أمس الأربعاء.
ومؤخراً، أعلن البنك الأهلي التجاري عن بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.
وقال البنك، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.
هذا وقام البنك بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.يُشار أيضًا إلى أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين حسب القواعد واللوائح الخاصة بهذه الدول.
وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن في وقت سابق أن شركة إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة- شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان- تعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.
يُذكر أن البنك كان قد حقق صافي أرباح بلغ 3.6 مليار ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.
وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف الغير تشغيلية.
وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8.1 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.