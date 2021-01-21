شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يختبر الدعم-تحليل - 21-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الغاز مؤخرا لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت مختبرا بذلك الدعم المستقر عند 2.440 ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمستقر حاليا ضمن مستوى تشبع البيع, لاستئناف الهجوم الصاعد لابد من التأكيد على أهمية الثبات فوق الدعم الحالي ولنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, البدء بتسجيل الأهداف والتي تتمركز حول 2.640 و 2.950 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430 و 2.640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم