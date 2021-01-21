شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الدعم الأولي- تحليل - 21-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استجاب سعر الزوج بتداولات يوم أمس للضغوط السلبية لنلاحظ تشكيله لموجة سلبية قوية مسجلا بذلك مستوى 125.26 وليتقرب من الدعم الأولي المستقر عند 125.05, لابد من التأكيد على أهمية تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي ليمكنه ذلك من استئناف الهجوم الهابط والوصول نحو الأهداف المستقرة عند 124.65 و 123.40 على التوالي.

أما ثبات الدعم الحالي, قد يجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار المقاومة الممتدة حاليا حو 126.50 ومن ثم ليبدأ بالهجوم الهابط المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.05 و 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر المطلوب