شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر اختبار المقاومة-تحليل - 21-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الاندفاع الإيجابي الأخير بتحقيقه لاختبار ثان للمقاومة الممتدة نحو 142.35 ومن ثم ليرتد بشكل سلبي نحو 141.50, ما سبق يؤكد استسلام السعر للجانبية المؤقتة والتي تتمثل بالمقاومة الحالية بينما يشكل الدعم قرب مستوى 140.65.

لذلك, سنستمر بحيادية التداول لحين نجاح السعر بتجاوز إحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 140.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي