شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من المقاومة– تحليل - 21-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البلاتين بتشكيله لموجات صاعدة لنلاحظ اقترابه حاليا من مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1125.00, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباتها بدء تشكيل السعر لموجات تصحيحية هابطة قد تستهدف بشكل أولي مستوى 1025.00 وصولا نحو 1050.00 خلال الفترة القادمة.

أما نجاح السعر باختراق المقاومة والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليفتح الباب أمامه لاستهداف مستويات جديدة قد تبدأ من1160.00 و 1190.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1125.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة