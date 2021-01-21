شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -21-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالثبات فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمستقر قرب 3.6000 لنلاحظ تقديمه لضغط إيجابي على العائق الأول المتمثل بمستوى 3.6700, تسلل التداولات حاليا فوق هذا العائق سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد ولنتوقع وصوله بذلك نحو 3.7300 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 3.7900.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6300 و 3.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم