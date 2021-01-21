شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك ارتفاع مؤقت يوم أمس ليختبر مستوى 0.8923 ويرتد هبوطاً من هناك، في طريقه لزيارة مستوى 0.8860، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تحفّز السعر على كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 0.8760.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.8923 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8925

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط