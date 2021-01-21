شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يطرق باب العودة إلى القناة الصاعدة – تحليل - 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الارتفاع ليبدأ محاولات العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف السيناريو التصحيحي الهابط، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7820 وتمتد إلى 0.7900.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 0.7775 قد يجبر السعر على الانخفاض من جديد للتوجه نحو مناطق 0.7665 ثم 0.7625 كأهداف سلبية أولية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد