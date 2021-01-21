شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضغط على الدعم – تحليل - 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس بسلبية ملحوظة ليضغط على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر ويحمي السيناريو الإيجابي المتوقع، بينما تخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 57.40 ثم 60.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 55.25 شرط مهم لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد