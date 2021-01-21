شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من مستوى 53.90 وارتد هبوطاً من هناك، مما يظهر قوة وأهمية هذا المستوى للاتجاه الصاعد، حيث يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تمتد إلى 54.60 ثم 57.34.

مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع ليقدّم حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 52.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد