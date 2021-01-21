شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسياحة» توضح سبب تعليق تصاريح الترفيه للفنادق والمطاعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» إنها علّقت جميع التصاريح الترفيهية للفنادق والمطاعم بعد الارتفاع في عدد المخالفات لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية.

وأوضحت الدائرة إنها أصدرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة في إطار ضمان الصحة العامة والسلامة.

وأضافت: «نحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية».

ووجهت الدائرة في تعميم، الخميس، المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، بتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية اعتباراً من 21 يناير 2021.

وقال التعميم: «إنه ضمن جهودنا لضمان امتثال كافة المعنيين في القطاع السياحي بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد -19، ومن خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة، فقد تم رصد ارتفاعاً لعدد المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية».

وأوضحت: «وعليه توجه الدائرة كافة المعنين في المنشأت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية حتى إشعار آخر».