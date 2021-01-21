شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعلنت فلاي دبي، استئناف رحلاتها إلى قطر. وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارًا من 26 يناير.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «بإعلان اليوم نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة. ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتبارًا من 26 يناير ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يوميا ونامل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “توفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. يتمتع الركاب بفرصة اختيار الطريقة التي يرغبون في السفر بها، سواء كان ذلك في درجة رجال الأعمال المريحة أو تجربة ملائمة حسب الطلب في الدرجة السياحية».

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي مؤخرًا تأمينًا شاملا على السفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب راحة البال عند السفر. في الإمارات العربية المتحدة، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر وان ام سي للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة، يجب أن يقدم المسافر تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.