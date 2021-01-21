شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. آخر موعد لتقديم طلبات الإعانة للعاملين بالقطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارىء للعمال، التابع لوزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على مد مهلة تقديم طلبات صرف الإعانة للعاملين بالمنشآت والشركات التى لم يسبق لها التقدم من قبل، الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.

ومن جانبه أرسل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، خطابا للغرف السياحية بالتعليمات الواردة من صندوق إعانات الطوارئ، مطالبا من المنشآت والشركات بسرعة تقديم المستندات المطلوبة قبل نهاية المهلة المحددة.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أكد أن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والتى تصل إلى 273 مليونا و464 ألفا و540 جنيها، لصالح 124 ألفا و179 عاملا فى 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا وفى مقدمتها قطاع السياحة.

وأوضح أن هذه المبالغ تمثل نسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به، بحد أدنى 600 جنيه، بالمنشآت السياحية التي تقدمت لصرف الدفعات الجديدة من الصندوق.

وكشف سعفان أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت نحو 698 مليون جنيه، استفاد منها 393 ألفا و980 عاملا، يعملون فى 3352 منشأة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.