شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة البلدى 110-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 21-1-2021 تشهد استقرار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الهدف الاستراتيجى الأول هو حماية الأمن القومى المصرى وخاصة الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، ووصل سعر اللحوم السودانية الطازجة التى يتم نقلها بمبردات وبيعها فى المستهلكات بـ85 جنيها للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37 جنيها لـ30 جنيها.