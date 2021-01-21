شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي الجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب قرارات وتوجهات بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.01% لتتداول عند 1,870.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,871.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,866.50$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 90.30 مقارنة بالافتتاحية عند 90.45.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 20-21 كانون الأول/ديسمبر بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

كما تابعنا تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في وقت لاحق اليوم للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

وتتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 35 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 965 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 129 ألف طلب إلى 5.4 مليون طلب مقابل 5,271 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.60 مليون تصريح مقابل نحو 1.64 مليون تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل نحو 1.55 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 11.2 مقابل 11.1 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون والذي تم خلاله تنصيب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطون.

وفي سياق أخر، تابعنا الثلاثاء الماضي فعليات جلسة استماع الكونجرس للمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة الرئيس الأمريكي بايدن لمنصب وزير الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي واجهت مقاومة جمهورية مبكرة لـ"خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعربت يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس والتي يمكن تأكيد توليها لمنصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن لاحقاً، لكون مساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ستوفر "أكبر ضجة مقابل المال" وحثت المشرعين على "التصرف بقوة" في جهود إنقاذ الاقتصاد المتضرر من الجائحة، مضيفة أن بلادها مستعدة لمواجهة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "المسيئة" وأن إدارة بايدن لن تسعى لدولار ضعيف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم عن مقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل الذي يدعو فيه الأخير المنظمة لعقد اتفاق دولي بين الدول الأعضاء من أجل التنسيق والتعاون في ملف مكافحة تفشي فيروس كورونا، وأكد أدهانوم على أهمية ابرام تلك الاتفاقية التي قد تكون الحل الأمثل لخلق نوع من التعاون والتنسيق الدولي في ذلك الملف.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد عقدت مؤخراً اجتماع للأعضاء لمناقشة استراتيجيات جديدة لمواجهة نوع سلاسة فيروس كورونا الجديدة الأكثر عدوى والأكثر انتشاراً من السلالة الأولى من الفيروس التاجي والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في بريطانيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 94.96 مليون ولقي 2,050,857 شخص مصرعهم في 224 دولة.