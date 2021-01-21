شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في أسبوعين أمام الين الياباني عقب قرارات وتوجهات المركزي الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت قرارات وتوجهات المركزي الياباني وعلى أعناب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 103.38 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.54، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير عند 103.33، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 103.67.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 751 مليار ين مقابل 367 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 943 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.48 تريليون ين مقابل 0.55 تريليون، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.70 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات لليابان ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 4.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 11.6% مقابل 11.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.0%.

وصولاً إلى قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 20-21 كانون الثاني/يناير بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وفي نفس السياق، أكد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في وقت لاحق اليوم للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 35 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 965 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 129 ألف طلب إلى 5.4 مليون طلب مقابل 5,271 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.60 مليون تصريح مقابل نحو 1.64 مليون تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل نحو 1.55 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 11.2 مقابل 11.1 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون والذي تم خلاله تنصيب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطون.