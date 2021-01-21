شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى له في سبعة أسابيع أمام الدولار والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.2133 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2106، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2134، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2104.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي وكشف المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة إلى البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى نهاية عام 2023.

وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 15 مقابل ما قيمته 14 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 35 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 965 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 129 ألف طلب إلى 5.4 مليون طلب مقابل 5,271 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.60 مليون تصريح مقابل نحو 1.64 مليون تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل نحو 1.55 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 11.2 مقابل 11.1 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون والذي تم خلاله تنصيب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطون.