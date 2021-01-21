شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار رينو داستر موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أسعار رينو داستر موديل 2021 بـ 288,000 جنيه للفئة الأولى، و310,000 جنيه للفئة الثانية، و339,000 جنيه للفئة الثالثة والأعلى تجيهزًا.





أبرز المواصفات

ينتمي طراز "رينو داستر" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "suv" مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية:

الطول ​4341 مم

العرض ​1804 مم

الارتفاع ​1693 مم

سعة الشنطة الخلفية ​445 لتر

كما احتوت "داستر" على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها جنوط 16 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كاميرا خلفية مع خاصية التحذير من النقاط العمياء.

ودعمت "داستر" حساسات ركن خلفية، ومثبت ومحدد للسرعة، وبخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، بجانب شاشة ملاحة وشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة التطبيقات الذكية "أندرويد" و"أبل".