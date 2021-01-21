شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري لليابان خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 751 مليار ين مقابل 367 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 943 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.48 تريليون ين مقابل 0.55 تريليون ين والتي عدلت من فائض 0.36 تريليون في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.70 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 4.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 11.6% مقابل 11.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.0%.