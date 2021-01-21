شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء تداولاته في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 6202 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 6250 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم الهام والقوي عند 6000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,188 وبين مستوى المقاومة هو 6,226 نقطة