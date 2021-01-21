شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10799 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر انخفاضا مرة أخرى لمستويات قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى أول ثم 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة٫

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,752 وبين مستوى المقاومة هو 10,847 نقطة