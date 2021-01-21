شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 12.72، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 13.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.22 ومستوى المقاومة 13.00.