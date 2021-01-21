شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.72% ليزيد السهم بنحو 16 هللة، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 22.42.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 22.42، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.68 ومستوى المقاومة 22.82.