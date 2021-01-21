شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافى ويرتفع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -0.14 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.90، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 15.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.90 ومستوى المقاومة 15.34.