شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00، طيلة ثبات الدعم 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.46 ومستوى المقاومة 13.38.