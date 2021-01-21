شكرا لقرائتكم خبر عن نماء يصحح الاتجاه الرئيسي الصاعد - تحليل صباحي – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نماء (2210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية جانبية على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.75% بما يعادل -0.25 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 35.50.