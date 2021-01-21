شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الرقم القياسى للصناعات التحويلية يعاود الارتفاع فى نوفمبر الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر نوفمبر الماضي، حيث أرتفع الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والإستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية" إلى 97.76 في شهر نوفمبر الماضي "أولي" مقابل 96.94 خلال شهر أكتوبر الماضي "نهائي" بنسبة ارتفاع بلغت 0.84٪.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفو جراف، تطور الرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية، فى فترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020، والذي أظهر أن مؤشر الرقم القياسي عاد للارتفاع مرة أخرى فى نوفمبر الماضى، قياسا بشهر أكتوبر السابق له، وكان التسلسل وفقا للتالى:

وأنتهى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من تحديث منهجية الرقم القياسى باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعى، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعى (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسى الشـهرى "أسعار المنتجين بأساس 2012/2013"

ويعد الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية، هو مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التى تمت على قيم الإنتاج الصناعى خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية"، ويوضح الحقائق والبيانات التى تسهم فى القدرة على التخطيط ورسم السياسات.

ويستخدم الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام فى قراراتهم الدورية، كما يستخدم من قبل الحكومة فى رصد وتتبع الأداء الاقتصادى، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسى فى تحليل سلوك النظام الاقتصادى واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.