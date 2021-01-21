شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة «تويوتا C-HR» فيس ليفت موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى الشكل الجديد من سيارات «تويوتا C-HR» فيس ليفت موديل 2021 عبر فئة واحدة، بسعر 445 ألف جنيه فى السوق المحلية.

أبرز المواصفات:

يتميز التصميم الخارجى لـ Toyota CHR بجسم علوى رياضى يشبه السيارات الكوبيه Coupe وجسم سفلى ديناميكى قوى والذى يجمع بين مفهومي "الكروس أوفر" و"الكوبيه" ليخلق جيلا يعكس الروح الرياضية للسيارة.

اما عن الهيكل الديناميكى للسيارة ينفرد بمصابيح خلفية (ليد) واشارات من النوع المتدرج Sequential وشبكة أمامية منقوشة على شكل الماس، فضلاً عن جنوط معدنية (١٧بوصة) ويأتى سقف السيارة بلون أسود أو فضى معدنى عن لون باقى الهيكل.

وعن محرك السيارة فهو يعمل بالبنزين رباعى الاسطوانات بسعة 1.2 لتر بقوة 113 حصان و عزم 185 نيوتن متر وتكنولوجيا DOHC و VVT-IW المتطورة مدعم بشاحن تربو و نظام حقن مباشر للوقود يضمن لك أداء قوى و تسارع انسيابي، فضلاً عن استهلاك مثالي للوقود و تجربة قيادة مثالية فى مختلف الظروف.

وتكتمل قوة أداء محرك C-HR بناقل حركة أوتوماتيك CVT فائق الذكاء لأداء أكثر قوة .

كما تم تطوير تكييف الهواء ليعطى أفضل أداء مع التحكم الآلى ثنائى التوزيع Dual Zone فى التبريد والتسخين من خلال لوحة تحكم عصرية، تساعد على تنقيه الهواء والحفاظ على درجه الرطوبة داخل السيارة من خلال ECO NANOE TECHNOLOGY.

وتتمتع Toyota C-HR بنظام التشغيل الذكى عن طريق خاصية الـSmart Entry، لتستمتع بروح الابتكار عند تشغيل وإغلاق محرك سيارتك.

تتميز بأداء ثابت بفضل نظام الـتعليق الأمامى والخلفى المصمم بتقنية ذكية ليعطيك تجربة تحكم وحركة مثالية لضمان أعلى درجات الراحة والأمان.

وتضم باقة متطورة من أنظمة الفرامل وهي مانع الانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD والتحكم في ثبات السيارة VSC وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist بالإضافة إلى أنظمة Traction Control و Hill-Start Assist Control و Brake Hold وElectric Parking Brake، بالإضافة إلى 7 وسائد هوائية وأحزمة أمان من ثلاث نقاط لجميع الركاب لضمان الأمان التام، وأيضاً خاصية Immobilizer مانع السرقة.