شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأفرو آسيوى لتسويق التأمين يدعم مهنة الوساطة التأمينية ويتحدى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الخالق عمر خبير التأمين أن مؤتمر "الاتحاد الافرو اسيوى الثالث لتسويق التأمين" والمزمع عقده إبريل المقبل من أهم الفعاليات الداعمة لنشاط الوساطة التأمينية والذى سيتم من خلاله مناقشة دور الوسيط وتسويقه للخدمات التأمينية فى ظل الأزمات بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتقديم الحلول والسيناريوهات لمواجهة تلك التحديات بأحدث الطرق من خلال عرض خبرات وتجارب الأسواق العالمية.

وأضاف عمر فى تصريحات لليوم السابع أن المؤتمر فرصة جيدة في ظل أجواء كورونا لتلاقى عناصر السوق والتنفس في ظل التوتر القائم بسبب الجائحة، ولفت إلى ضرورة مراجعة توصيات المؤتمرات السابقة والعمل على تفعيلها بالإضافة إلى ما سوف يتم الخروج به من توصيات بالمؤتمر القادم فى صورته الثالثة.

كما طالب عمر بضرورة دعم مهنة الوساطة التأمينية وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص الوساطة التأمينية وحفظ حقوقهم لدى الشركات فيما يخص عملياتها الإنتاجية، بالإضافة إلى التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد مخاطر فيروس كورونا باعتبارهم الخط الأول فى التعامل مع العملاء، وتوفير الدورات التدريبية لصقل خبراتهم واجادة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسويق من خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، والعمل على نشر مهنة الوساطة لجذب وسطاء جدد نظرا لحاجة السوق الملحة لزيادة عدد العاملين فى هذا النشاط.